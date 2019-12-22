Хорватия выбирает нового президента: какие прогнозы

В Хорватии в воскресенье, 22 декабря, проходит первый тур президентских выборов.

По всей стране открылись 6545 избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 по местному времени.

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса в этом году обладают более 3,85 миллионов избирателей, в том числе почти 177 тысяч проживающих за рубежом.

В Хорватии проходят выборы президента

Кто главные претенденты

За президентский пост соревнуются 11 кандидатов. Фаворитом избирательной кампании стала действующая глава государства, кандидат от правящей правоцентристской коалиции, Колинда Грабар-Китарович.

Колинда Грабар-Китарович 100500foto.com

Ее главными оппонентами называют бывшего премьер-министра, социал-демократа Зорана Милановича, а также популярного музыканта Мирослава Шкоро.

Зоран Миланович persons-info.com

Миланович обещает в случае победы активно бороться с коррупцией и не допустить вступления страны в Еврозону. Он участвует в выборах под лозунгом: "Президент с характером".

Мирослав Шкоро выступает как самовыдвиженец и обещает изменить Конституцию, а также предоставить главе государства более широкие полномочия.

Мирослав Шкоро novosti.rs

Чем могут закончится выборы

Согласно последним опросам, в первом туре ни один из кандидатов не получит более половины голосов. В таком случае 5 января состоится второй тур. Больше всего шансов имеют действующий президент Колинда Грабар-Китарович и Зоран Миланович.

Как писал OBOZREVATEL, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обвинила правительство Российской Федерации в проведении гибридной войны против Боснии и Герцеговины.

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