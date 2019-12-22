Хорватия выбирает нового президента: какие прогнозы

В Хорватии в воскресенье, 22 декабря, проходит первый тур президентских выборов.
По всей стране открылись 6545 избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 по местному времени.
По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса в этом году обладают более 3,85 миллионов избирателей, в том числе почти 177 тысяч проживающих за рубежом.
В Хорватии проходят выборы президента
Кто главные претенденты
За президентский пост соревнуются 11 кандидатов. Фаворитом избирательной кампании стала действующая глава государства, кандидат от правящей правоцентристской коалиции, Колинда Грабар-Китарович.
Колинда Грабар-Китарович
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Ее главными оппонентами называют бывшего премьер-министра, социал-демократа Зорана Милановича, а также популярного музыканта Мирослава Шкоро.
Зоран Миланович
persons-info.com
Миланович обещает в случае победы активно бороться с коррупцией и не допустить вступления страны в Еврозону. Он участвует в выборах под лозунгом: "Президент с характером".
Мирослав Шкоро выступает как самовыдвиженец и обещает изменить Конституцию, а также предоставить главе государства более широкие полномочия.
Мирослав Шкоро
novosti.rs
Чем могут закончится выборы
Согласно последним опросам, в первом туре ни один из кандидатов не получит более половины голосов. В таком случае 5 января состоится второй тур. Больше всего шансов имеют действующий президент Колинда Грабар-Китарович и Зоран Миланович.
Как писал OBOZREVATEL, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович обвинила правительство Российской Федерации в проведении гибридной войны против Боснии и Герцеговины.
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