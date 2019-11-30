Страна-друг Украины станет во главе Совета ЕС: чего ждать Киеву

Хорватия дала обещание сделать суверенитет и территориальную целостность Украины приоритетными вопросами во время ее председательства в Совете Европейского союза.

О достигнутом соглашении между странами сообщает в субботу, 30 ноября, правительственный портал (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что во время рабочего визита в Хорватию вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Димитрий Кулеба встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, министром иностранных и европейских дел Горданом Грличем-Радманом и председателем парламентского комитета хорватского Сабора по европейским делам Домагоем Иваном Милошевичем.

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По результатам визита Хорватия подтвердила настроенность и в дальнейшем решительно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. В частности в Загребе выразили готовность и дальше выступать за санкции против России.

Пленкович также принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину во время председательства Хорватии в Совете ЕС.

Стороны договорились, что до конца текущего года Хорватия профинансирует лечение еще одной группы украинских военнослужащих.

Отметим, в первом полугодии 2020 Хорватия впервые в своей истории будет возглавлять Совет ЕС.

Кулеба также призвал премьер-министра и министра иностранных дел Хорватии поддержать стремление Украины вступить в "Инициативу трех морей", что составляет взаимный интерес для нашего государства и стран Евросоюза.

Кулеба встретился с руководством Хорватии kmu.gov.ua

Кулеба встретился с руководством Хорватии kmu.gov.ua

Кулеба встретился с руководством Хорватии kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Сейма Литвы Викторас Працкетис призвал свою страну и весь Европейский Союз встать на защиту Украины из-за агрессии России.

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