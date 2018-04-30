"Хорошо поговорили": посланник Трампа рассекретил цель встречи с Ким Чен Ыном

Государственный секретарь США Майк Помпео встречался в апреле с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном для подготовки почвы для саммита двух стран.

"Мы хотели убедиться, что северокорейцы и Ким Чен Ын готовы обсуждать важные вещи", –сообщил он в интервью телеканалу ABC.

По словам Помпео, они "хорошо поговорили". Кроме того, он заявил, что лидер КНДР ведет себя осмотрительно, потому что помнит историю. Администрация Северной Кореи намерена вести переговоры не так, как это делалось раньше.

Как сообщал "Обозреватель", Помпео отправился в КНДР с визитом в пасхальные выходные в качестве посланника президента США Дональда Трампа.

27 апреля лидеры Северной и Южной Кореи провели историческую встречу, в ходе которой договорились закончить Корейскую войну в 2018 году.

29 числа Ким Чен Ын заявил, что готов отказаться от использования ядерного оружия при одном условии