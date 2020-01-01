"Хороший президент": Трамп похвалил Зеленского и отчитал Европу из-за Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "хорошим человеком" и высказал мнение, что европейским лидерам стоило бы больше помогать Украине.
Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов перед президентским приемом в официальной резиденции во Флориде.
На очередной вопрос журналистов о запущенной в США процедуре импичмента Трампа, он посоветовал еще раз прочесть расшифровку телефонного разговора с Зеленским и убедиться, что два президента не говорили ни о чем предосудительном и "не было никакого давления" на украинские власти.
Дональд и Мелания Трамп
Скриншот видео
"Это был идеальный, абсолютно адекватный разговор. Разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Он проделал большую работу", — подчеркнул президент США.
При этом Трамп также прокомментировал финансовую помощь Украине, отметив, что европейские лидеры принимают в этом недостаточно активное участие.
"Хорошая женщина канцлер Меркель. Но где канцлер Меркель, где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги? Почему всегда только Соединенные Штаты?" – сказал американский президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Конгрессе США объявили импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте.
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