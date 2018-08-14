Российские миллиардеры потеряли более трех миллиардов долларов за один день пятницы, 10 августа, сообщает Bloomberg. Такое падение состояния произошло на фоне сообщений о том, что экономический советник президента РФ Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний РФ.

Акции 14 компаний, которых Белоусов упомянул в своем письме, резко упали в цене, а от совместных проектов с несколькими из них отказались потенциальные инвесторы. При этом ожидание новых санкций США и кризис в Турции заставляет рубль и дальше снижаться на Московской бирже.