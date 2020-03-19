Главная Новости
19 марта • обновлено в 10:27
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Хорошие новости: Китай остановил коронавирус

6.5т

Сегодня в эпицентре эпидемии - Ухани, не зафиксировано ни одного нового случая заболевания впервые с момента заражения.

За минувшие сутки в полуторамиллиардном Китае зафиксировано всего 13 случаев заражения. При этом 12 зараженных привезли коронавирус из-за границы, только 1 зараженный выявлен, который подцепил вирус в своей стране.

Хорошие новости: Китай остановил коронавирус

Китай начинает отменять меры карантина, восстанавливается нормальная работа страны. Накопленные запасы медицинского оборудования Китай начинает передавать странам Европы и Азии, в которых эпидемия получила развитие. Вчера посол Китая провел переговоры с премьер-министром Украины на эту тему.

Несмотря на прогнозы многих европейских лидеров, что коронавирусом переболеет 70% населения, в Китае эпидемия не превысила 90 тысяч человек. Во многих регионах страны не выявлено ни одного заболевшего.

Жесткие меры карантина и полный запрет на выход из дома применялся только в очаге эпидемии - провинции Хубэй. Там вводились запреты на выход из дома гражданам, при этом власти полностью обеспечивали жизнеобеспечение и доставку всего необходимого прямо к дому.

Тестами на коронавирус обеспечено все население Китая, так что эпидемия взята под полный контроль.

Вчера в китайских СМИ заявили о высокой эффективности новой экспериментальной вакцины против коронавируса, которую разработали японские ученые.

Потепление температуры воздуха резко ограничивает возможности распространения респираторных вирусов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
16
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги