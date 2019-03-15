"Хороша как проект": сенатор России оскорбил Украину

Одиозный российский сенатор Олег Морозов заявил, что считает Украину всего лишь антироссийским проектом, а не самобытным государством.

Кроме того, он выразил убеждение, что ее население является частью "единого русского народа". Антиукраинскую речь член Совфеда РФ озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Морозов возмутился тем, что на протяжении 28 лет независимости Украина постепенно уходила из-под влияния России. Он добавил, что этому не препятствовал даже второй президент Леонид Кучма, который якобы был пророссийским.

Олег Морозов РБК

"Все эти 28 лет — это разрыв с одним миром, единым, общим, с огромными историческими корнями, культурой и неуход в другой мир по одной простой причине. Потому что этот мир не очень понимает, как это взять и что конкретно надо взять. Как антироссийский проект — да, вы просто подарок для тех, кто сейчас рассматривает Украину как выгодную прокладку между коллективным Западом и вот этой чуждой ненавистной Россией. Здесь, в этом качестве, Украина хороша. Ни в каком другом качестве пока не принимается и не сшивается с Европой", — язвительно высказался сенатор страны-агрессора.

Владимир Путин "24 Канал"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Морозов нагло заявил, что борьба Украины за поместную церковь и за защиту своего языка якобы непременно закончится развалом государства. Он угрожающе заявил, что соседняя страна вновь наступает на "бомбу", которая лишила ее Крыма и части Донбасса.

Также он утверждал, что Россия воспринимает Украину не как отдельное независимое государство, а как исторический проект и часть своей судьбы, от которой она не намерена отказываться.

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