Хоронили в закрытых гробах: появилась информация об убитых в Сирии россиянах

27 мая в российской Чите похоронили двух российских военнослужащих, которые погибли в Сирии 23 мая.

Как передает "Чита.ру", ими были 32-летний старший лейтенант Сергей Елин и сержант Игорь Михайлов 1995 года рождения.

В Сирию они отправились в конце апреля текущего года. Оба служили в 200-й артиллерийской бригаде, командование и личный состав которой присутствовали на похоронах.

Сообщается, что военных хоронили в закрытых гробах, которые во время церемонии вынесли на сцену, где возле них дежурил караул.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая в Сирии террористы ИГИЛ убили еще троих российских военнослужащих.