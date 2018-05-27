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Хоронили в закрытых гробах: появилась информация об убитых в Сирии россиянах

5.1тЧитать новость на украинском

27 мая в российской Чите похоронили двух российских военнослужащих, которые погибли в Сирии 23 мая.

Как передает "Чита.ру", ими были 32-летний старший лейтенант Сергей Елин и сержант Игорь Михайлов 1995 года рождения.

В Сирию они отправились в конце апреля текущего года. Оба служили в 200-й артиллерийской бригаде, командование и личный состав которой присутствовали на похоронах.

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Сообщается, что военных хоронили в закрытых гробах, которые во время церемонии вынесли на сцену, где возле них дежурил караул.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая в Сирии террористы ИГИЛ убили еще троих российских военнослужащих.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Россия
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