Хоронили в закрытых гробах: появилась информация об убитых в Сирии россиянах

27 мая в российской Чите похоронили двух российских военнослужащих, которые погибли в Сирии 23 мая.
Как передает "Чита.ру", ими были 32-летний старший лейтенант Сергей Елин и сержант Игорь Михайлов 1995 года рождения.
В Сирию они отправились в конце апреля текущего года. Оба служили в 200-й артиллерийской бригаде, командование и личный состав которой присутствовали на похоронах.
Сообщается, что военных хоронили в закрытых гробах, которые во время церемонии вынесли на сцену, где возле них дежурил караул.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая в Сирии террористы ИГИЛ убили еще троих российских военнослужащих.
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.