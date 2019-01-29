''Холодный мир'' Украины с Россией: заявление взбесило Кремль

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Украины был шанс на мир с РФ, однако официальный Киев им не воспользовался.

Так Захарова отреагировала на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, передают "РИА Новости".

"У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире — выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался", — сказала россиянка.

Мария Захарова facebook.com/maria.zakharova.167

Она также добавила: "Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него".

Напомним, на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" украинский президент сказал: "Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда и ее прихвостни в Украине".

В Госдуме РФ резко прокомментировали такое заявление. Глава комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников назвал его "политическим пируэтом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС Сергей Наев заявил, что Российская Федерация готовит полномасштабную агрессиюпротив Украины.

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