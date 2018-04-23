"Холодная война" вернулась: в ООН назвали новых игроков

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о начале новой "холодной войны" и указал на то, что ситуация осложняется выходом на арену новых игроков.

В частности, он указал на то, что США и Россия больше не контролируют всех, как в былые времена, передает "Лента.ру".

"Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Вашингтон и Москва не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие, нет двух однородных контролируемых блоков", — объяснил Геттериш.

При этом он подметил, что механизмов для диалога становится все меньше.

"Во время холодной войны существуют функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить за рамки контроля. Теперь у них больше нет механизмов. Вот почему ситуация была настолько опасной, и я рад, что все успокоилось", — сказал он.

Гутерриш также назвал "серьезным" конфликт между Россией и Западом.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить диалог, чтобы стороны смогли преодолеть напряженность, которая достигла на прошлой неделе своего апогея", — резюмировал генсек ООН.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Антониу Гутерриш заявил, что в международные отношения опять вернулась "холодная война". В связи с этим журналисты нашли пять признаков, которые подтверждают это.