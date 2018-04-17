"Холодная война" вернулась: СМИ нашли пять признаков

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в международные отношения опять вернулась "холодная война".

Журналисты "КП в Украине" нашли пять признаков, которые подтверждают это:

1. Существование относительно устойчивого биполярного мира – наличие в мире двух сверхдержав, к которым тяготеют остальные государства.

"Западный мир потерял свою монолитность... Россия, несмотря на желание ее руководства, не имеет возможности восстановить статус супердержавы времен СССР", - говорится в публикации.

2. "Блоковая политика" – создание сверхдержавами противоборствующих военно-политических блоков: НАТО и Организации Варшавского Договора.

Отмечается, что Варшавский договор давно прекратил свое существование и сейчас действует его очень урезанная версия - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В него входят 6 постсоветских стран – Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

3. "Гонка вооружений". "Этот пункт начинает все явственней просматриваться в отношениях мировых лидеров. Вашингтон, Москва и Пекин значительно увеличили расходы на военные разработки и модернизацию существующего оружия, в том числе и ядерного", - говорится в статье.

4. Формирование у собственного населения "образа врага" по отношению к идеологическому противнику.

Указано, что сейчас в Москве все чаще звучат рассуждения о возможности новой мировой войны.

5. Периодически возникающие вооруженные конфликты, грозящие перерастанием "холодной войны" в войну полномасштабную.

"Грузия в 2008-м, Сирия – в 2011-м, Украина – 2014-м годах. И ни один из этих конфликтов полностью не завершен, что грозит перерасти в глобальное противостояние между странами", - объясняют журналисты.

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналист Стивен Эрлангер предположил, что Россия использует в качестве полигона борьбы со странами Запада Балканский полуостров.