Политолог из США предупредил об опасных провокациях Кремля

Своими действиями Россия может спровоцировать превращение холодной войны с Западом в горячую.

Ситуация может развиваться по эффекту домино, - сказал "Обозревателю" американский политолог, директор международной организации "Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев.

"Я не хочу прогнозировать ядерную войну между США и Россией – это будет означать гибель всего человечества. Но часто холодную войну сопровождают локальные горячие войны, как это было в Афганистане, в Сирии, в Йемене", - заметил он.

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По его словам, подобный сценарий – естественный ход событий, когда одна из сторон увлечена эскалацией напряжения, организовывает "провокации и вооруженные стычки".

В этом контексте Залмаев напомнил: "В последние три года мы наблюдаем постоянные провокации российских истребителей и подводных лодок у берегов стран-членов НАТО, в их воздушном пространстве, в том числе когда столкновения удавалось избежать за считанные секунды".

"Слава богу, пока большой беды мы миновали, но политические лидеры стран-членов НАТО уже высказывали опасения, что это может привести к непредсказуемым последствиям.

"Понятно, что таким образом Путин пытается испытывать волю, прощупывать силы возможного противника. Я не исключаю, что это не более чем игра мускулами. Но если та же Великобритания однажды ответит на такую провокацию, как будет отвечать Путин? Кто может гарантировать, что не возникнет эффект домино, когда одно действие приводит ко второму, второе – к третьему и так далее?" - спросил эксперт.

"Я не хочу нагнетать обстановку, я не желаю такого развития событий, но такие ситуации имеют место повсеместно, уже не говоря о том, что происходит в Украине", - подчеркнул он.

Как писал "Обозреватель", председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил: США не обладают средствами защиты, способными противостоять российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. Они могут противопоставить лишь "удар возмездия ядерной триадой".