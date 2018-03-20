"Ходил грязный, нестиранный": росСМИ рассказали о поведении Скрипаля в тюрьме

Отравленный в Великобритании шпион-перебежчик Сергей Скрипаль, отбывая наказание в российской колонии, якобы отличался от прочих заключенных своей неопрятностью и вел себя как отшельник.

Об этом рассказал его сокамерник – экс‐начальник четвертого управления ФСБ России по Санкт‐Петербургу и Ленобласти Константин Лапин, передает "360".

Отмечается, что Скрипаль и Лапин вместе отбывали наказание в исправительной колонии в Мордовии. Лапин был завхозом, поэтому был обязан знать все о "коллегах" по тюрьме, и ему также докладывали "моральную и материальную" обстановку в колонии. Для этого у него были информаторы.

"В нашей стране люди были осуждены за преступнее против личности, но не за измену Родине. За 11 лет нахождения в Мордовии было всего два человека (включая Скрипаля — прим. ред.), которые были осуждены за измену Родине. В нашей стране люди хотят жить, делают некие правонарушения, но Родине не изменяют", – заявил сокамерник экс-шпиона.

По словам Лапина, осужденные в колонии здоровались, не ругались матом. Все были культурные, ходили на зарядку, "как подразделение или рота".

"Со своей точки зрения я скажу, что есть люди, которые жили в колонии хорошо, ходили чистенькими. Скрипаль был грязный, он ходил нестираный. Да, он был грамотный. Он ходил как отшельник", – сказал сокамерник Скрипаля.

Как сообщал "Обозреватель", ранее МИД Великобритании опубликовал перечень фейков российской пропаганды об отравлении Скрипаля.