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"Хочу, чтобы Украины не было!" Затулин сцепился с украинцем на росТВ

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Депутат нелегитимной Госдумы России Константин Затулин устроил бурную перепалку с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом на российском телевидении.

Поводом для конфликта стало дерзкое заявление политика страны-агрессора о том, что Украина с ее нынешними ценностями не должна существовать вовсе. Ссора произошла в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первым дискуссию начал Трюхан, который разгромил агрессивную позицию украинофоба и его навязчивое желание вмешиваться в дела чужой страны.

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"Я понимаю вашу позицию. Потому что вы последовательно ее отстаиваете всю жизнь: что Украины не должно быть, это наши васалы, это часть России. Молодцом! Но поймите позицию украинцев. У нас разный национальный интерес! Украина хочет жить, а Россия в лице таких людей, как вы, хочет, чтобы Украины не было. У нас конфликт интересов!" — сказал украинец.

Константин Затулин

Константин Затулин

Скриншот видео

Однако такая его позиция глубоко задела Затулина, и он без стеснения начал диктовать Украине свои наглые беспочвенные требования.

"Могу я уточнить свою позицию? Я хочу, чтобы Украины с Бандерой не было. Хочу, чтобы не было такой Украины, в которой герой — Бандера. Еще раз — я против существования Украины под знаменем Бандеры", — раздраженно отрезал он.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Вадим Трюхан
Место
Россия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Молодец Затулин...красавчик...топчит украинских кур
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Петров Василий
Петров Василий
Сидоров Андрей, Таких нндоносков как ты и Затулин не должно существовать на земле. Должен был иметь место аборт. Есть безобидные умственно отсталые, а есть такие как ты и Затулин, несущие угрозу для общества. Если с абортом проеб, только психушка закрытого типа
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