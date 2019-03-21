"Хочу, чтобы Украины не было!" Затулин сцепился с украинцем на росТВ

Депутат нелегитимной Госдумы России Константин Затулин устроил бурную перепалку с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом на российском телевидении.

Поводом для конфликта стало дерзкое заявление политика страны-агрессора о том, что Украина с ее нынешними ценностями не должна существовать вовсе. Ссора произошла в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первым дискуссию начал Трюхан, который разгромил агрессивную позицию украинофоба и его навязчивое желание вмешиваться в дела чужой страны.

"Я понимаю вашу позицию. Потому что вы последовательно ее отстаиваете всю жизнь: что Украины не должно быть, это наши васалы, это часть России. Молодцом! Но поймите позицию украинцев. У нас разный национальный интерес! Украина хочет жить, а Россия в лице таких людей, как вы, хочет, чтобы Украины не было. У нас конфликт интересов!" — сказал украинец.

Константин Затулин Скриншот видео

Однако такая его позиция глубоко задела Затулина, и он без стеснения начал диктовать Украине свои наглые беспочвенные требования.

"Могу я уточнить свою позицию? Я хочу, чтобы Украины с Бандерой не было. Хочу, чтобы не было такой Украины, в которой герой — Бандера. Еще раз — я против существования Украины под знаменем Бандеры", — раздраженно отрезал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Затулин угрожающе заявил, что Украина на протяжении своего существования как государства якобы стремится к неминуемому самоуничтожению.

Также он считает, что РФ должна позаботиться о всех гражданах Украины, которые, подобно Крыму, хотят выйти из ее состава, и подтолкнуть соседнее государство к развалу. Одним из способов достижения этой оккупационной цели он назвал федерализацию Украины.

Затулин утверждал, что Украина как государство возникла лишь в 1991 году и сейчас очень неуспешно проходит экзамен на свое существование.

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