Хочет остаться в живых: Боровой объяснил желание Лаврова уйти в отставку

Главе МИД России Сергею Лаврову попросту надоело выслуживаться, демонстрируя лояльность президенту РФ Владимиру Путину и повторяя его тезисы.

Он, как и многие российские управленцы, во времена демократической России были довольно адекватными, пишет политик Константин Боровой в своем блоге на "Обозревателе".

"Лаврову все просто надоело, он понимает, насколько это опасно и просто хочет отползти подальше. Думаю, это его желание, а не желание Путина отстранить Лаврова с поста главы МИД", - отметил Боровой.

"Тоже самое касается и Шойгу. Вполне адекватный и нормальный человек. Насколько я слышал, очень сильно переживающий по поводу того, что ему приходится делать для сохранения лояльности Путину. От общих знакомых я слышал, что его постоянно беспокоят сердечные боли", - отметил он.

Что касается нового правительства, то это вопрос выбора и решения Путина.

"Насколько я понимаю, он решил его несколько омолодить. Почти не сомневаюсь, что какую-то небольшую должность предложат и Собчак. Есть еще несколько молодых кандидатов. Омоложение нужно, а то это все начинает напоминать застойные брежневские времена, когда то, что происходило в Советском Союзе, называли геронтократией. То есть властью стариков", - считает Боровой.

При этом, по его словам премьер РФ Дмитрий Медведев идеально подходит на любую должность, на которой главным параметром является лояльность и безынициативность.

"Со стороны Шойгу и Лаврова – это нормальный выбор человека, который любит власть и хочет в ней участвовать. Правда, у них есть одно очень необычное обязательство – необходимость повторять за лидером настоящий бред, оправдывать его преступления, становясь их соучастником. Это цена, которую приходится платить за то, чтобы остаться у власти. Есть люди, которые не готовы ее платить, но они и не во власти", - сообщил Боровой.

Он также сообщил, что бывший представитель России в ООН Сергей Чуркин был адекватным и совестливым человеком.

"У него тоже был выбор – остаться дипломатом второго уровня или заняться чем-нибудь еще, либо проявлять лояльность Путину и повторять за ним весь этот бред. Насколько я понимаю, он переживал по этому поводу. На самом деле он был совестливым человеком, и я думаю, что его смерть как бы подтверждение того, что он просто не выдержал существующей обстановки - лгать всем и самому себе", - считает политик.

"Может быть, Лавров, глядя на Чуркина, понимает, что лучше отойти сейчас, чтобы остаться в живых", - добавил Боровой.

Путин может посчитать решение Лаврова уйти в отставку предательством. Но глава МИД знает, что то, что происходит сегодня, называется военными преступлениями против человечности.

Как сообщал "Обозреватель", у Кремля нет никаких причин для смещения Сергея Лаврова с поста министра иностранных дел России.