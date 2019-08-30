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"Хочет, чтобы Украина навредила": в США раскрыли хитрые планы Трампа

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Президент США Дональд Трамп якобы предпринимает попытку заставить Украину косвенно оказать ему помощь в переизбрании на второй срок в ходе выборов 2020 года, дискредитируя своего возможного конкурента – бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

Соответствующее заявление сделал конгрессмен-демократ от штата Калифорния Брэд Шерман во время эфира телеканала CNN, пишет российское издание "МК".

Законодатель подтвердил, что возможное решение американской администрации о заморозке $250 млн военной помощи Украине якобы указывает на стремление Трампа получить поддержку России для своего переизбрания в 2020 году.

Конгресс США

Конгресс США

pixabay.com

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По словам конгрессмена, расследование может опозорить Байдена, как полагает сам президент США.

"Он хочет, чтобы Украина навредила Байдену так же, как Россия навредила Хиллари Клинтон на выборах 2016 года", - отметил Шерман.

Законодатель подчеркнул, что подобное можно приравнять к вмешательству в будущие выборы президента США.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Администрации Трампа написали о возможной "заморозке" американской военной помощи для Украины.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Конгресс США
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Кастрюлеголовые сильно преувеличивают свою роль и возможности в мировой политике.
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