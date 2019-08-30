"Хочет, чтобы Украина навредила": в США раскрыли хитрые планы Трампа

Президент США Дональд Трамп якобы предпринимает попытку заставить Украину косвенно оказать ему помощь в переизбрании на второй срок в ходе выборов 2020 года, дискредитируя своего возможного конкурента – бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

Соответствующее заявление сделал конгрессмен-демократ от штата Калифорния Брэд Шерман во время эфира телеканала CNN, пишет российское издание "МК".

Законодатель подтвердил, что возможное решение американской администрации о заморозке $250 млн военной помощи Украине якобы указывает на стремление Трампа получить поддержку России для своего переизбрания в 2020 году.

Конгресс США pixabay.com

По словам конгрессмена, расследование может опозорить Байдена, как полагает сам президент США.

"Он хочет, чтобы Украина навредила Байдену так же, как Россия навредила Хиллари Клинтон на выборах 2016 года", - отметил Шерман.

Законодатель подчеркнул, что подобное можно приравнять к вмешательству в будущие выборы президента США.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Администрации Трампа написали о возможной "заморозке" американской военной помощи для Украины.

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