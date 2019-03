Хладнокровно добивал и снимал: появилось шокирующее видео расстрела в Новой Зеландии, 18+

В СМИ и социальных сетях распространяется видео хладнокровного расстрела людей в Новой Зеландии.

Как сообщает ВВС, пока неподтвержденные полицией кадры якобы сняты стрелком, из чего можно предположить, что он делал запись, когда убивал жертв.

Напомним, киллером оказался 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. По последним данным он убил 27 людей, ранил - от 30 до 60.

New Zealand Herald

Внимание! Видео содержит сцены насилия, 18+

