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"Химическая кастрация": в ПАСЕ началась "битва" в пользу России

1.9тЧитать материал на украинском

В понедельник, 8 апреля, в ПАСЕ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд начнет действовать в интересах России.

Об этом в Twitter написал заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, отметив, что Ягланд заручился поддержкой "сильной страны".

"С понедельника следите за ПАСЕ. Будет очередная битва. Предыдущие мы выиграли. Но на этот раз очень влиятельные силы во главе с Турбьерн Ягландом и одной очень сильной страной (всех назову в случае их победы) будут особенно убеждать Ассамблею сделать себе "химическую кастрацию" в интересах РФ", – говорится в сообщении.

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Отметим, что весенняя сессия ПАСЕ пройдет с 8 по 12 апреля в Страсбурге. Ассамблея рассмотрит просьбу о срочных дебатах на тему "Бюджетного кризиса в Совете Европы".

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие дипломаты и депутаты ведут активные действия для снятия санкционного давления с России в Совете Европы и намерены достичь этого уже на текущей сессии ПАСЕ.

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Персоны
Дмитрий КулебаТурбьерн Ягланд
Тег
ПАСЕ
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"во главе с Турбьерн Ягландом и одной очень сильной страной" ну так с Германией, чего тут вату катать. Надоело немцам терпеть убытки ради украинской гидности, не на то они рассчитывали 5 лет назад. Россия не смотря на санкции заднюю не дает, молить о пощаде явно не собирается, потому пришло время пересматривать ситуацию. А если сейчас Прошенко не изберётся, то можно на него всех собак повесить, мол обманывал европартнёров везде и всюду...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Эту помойку ПАСЕ давно пора ликвидировать, бандеры там так всё заср***, что людей близко к ней нельзя подпускать...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Готовьте шаровары .Скоро в них будет тесно от наваленного говна
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