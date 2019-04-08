"Химическая кастрация": в ПАСЕ началась "битва" в пользу России

В понедельник, 8 апреля, в ПАСЕ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд начнет действовать в интересах России.

Об этом в Twitter написал заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, отметив, что Ягланд заручился поддержкой "сильной страны".

"С понедельника следите за ПАСЕ. Будет очередная битва. Предыдущие мы выиграли. Но на этот раз очень влиятельные силы во главе с Турбьерн Ягландом и одной очень сильной страной (всех назову в случае их победы) будут особенно убеждать Ассамблею сделать себе "химическую кастрацию" в интересах РФ", – говорится в сообщении.

Отметим, что весенняя сессия ПАСЕ пройдет с 8 по 12 апреля в Страсбурге. Ассамблея рассмотрит просьбу о срочных дебатах на тему "Бюджетного кризиса в Совете Европы".

З понеділка стежте за ПАРЄ. Буде чергова битва. Попередні ми ✌️. Але цього разу дуже впливові сили на чолі з @TJagland і однією дуже сильною країною (усіх назву у разі їх перемоги) будуть особливо сильно переконувати Асамблею зробити собі "хімічну кастрацію" в інтересах РФ👇 https://t.co/8lUSLqZFij — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 7 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие дипломаты и депутаты ведут активные действия для снятия санкционного давления с России в Совете Европы и намерены достичь этого уже на текущей сессии ПАСЕ.

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