Химатака в Сирии: США выдвинули России громкие обвинения

У США есть доказательства, что Россия и Сирия пытаются уничтожить следы химической атаки в городе Дума.

Как сообщила во время брифинга официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, российские чиновники вместе с сирийскими пытались "зачистить" места предполагаемых нападений и "избавиться от доказательств использования химического оружия", передает Liga.net.

Представитель Госдепа отметила, что у Вашингтона есть достоверная информация о давлении, которое РФ и Сирия оказывают на местах для сокрытия правды.

Она напомнила, что 7 апреля инспекторам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не был предоставлен доступ к месту предполагаемой атаки.

Как известно, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) решила отложить расследование химической атаки в сирийской Думе из-за обстрела в городе группы безопасности ООН.

Напомним, 7 апреля силы президента Сирии Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. В результате атаки погибли не менее 150 человек. Позже в ООН заявили о сотнях пострадавших. В свою очередь Великобритания заявила, что РФ пытается замести следы химатаки.