Химатака в Сирии: Россию обвинили в уничтожении доказательств

Министерство иностранных дел Франции считает, что доказательства возможной химической атаки в сирийском городе Дума могли исчезнуть.

В ведомстве сделали такой вывод в связи с тем, что Россия и Сирия до сих пор не допускают инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место происшествия, сказано в заявлении МИД.

Дипломаты напомнили, что инспекторов не пустили на место возможной химатаки несмотря на то, что они прибыли в Сирию еще 14 апреля.

"С высокой вероятностью доказательства и ключевые элементы исчезли с места события, которое к тому же полностью контролируется российской и сирийской армиями", – подчеркнула французская сторона.

В ведомстве призвали Сирию обеспечить полный, немедленный и неограниченный доступ к местам атаки, к лицам, с которыми необходимо провести собеседование, или к документам, с которыми необходимо ознакомиться.

Как сообщал "Обозреватель", 7 апреля силы президента Сирии Башара Асада применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. В результате атаки погибли не менее 150 человек. Позже в ООН заявили о сотнях пострадавших. В свою очередь Великобритания заявила, что РФ пытается замести следы химатаки.