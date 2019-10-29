Трампов 'атаковали' монстры: необычные кадры из Белого дома

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания поздравили детей в преддверии Хэллоуина, или Дня всех святых.

Об этом сообщает CNN. Традиционно праздник нечистой силы (Ведьмину ночь) отмечают с 31 октября на 1 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Американский президент и первая леди раздавали сладости у Белого дома около 40 минут. Территорию украсили в традиционном стиле.

Отмечается, что тема вечера была вдохновлена лесом. Декорациями служили силуэты больших черных деревьев с жуткими ветвями и десятки тыкв, которые были размещены на лестницах Белого дома.

Оркестр военно-воздушных сил США играл мелодии из фильмов о Гарри Поттере, "Охотников за приведениями" и других известных кинолент.

Президентская пара вышла к присутствующим под музыкальную тему из фильма "Семейка Аддамсов".

CNN

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