Лукашенко поручил договориться с Украиной о пропуске хасидов, а Израиль обратился к Зеленскому

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, а также МВД Израиля выступили за пропуск Украиной паломников-хасидов.

Как передает "БелТа", Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев, которые не смогли попасть к святым местам в Украине из территории Беларуси.

Пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт заявила, что "Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения – украинским святыням – и обратно, а затем и в аэропорт для отправления на родину".

"Все эти функции наша страна готова взять на себя", – сказала Эйсмонт.

По ее словам, белорусская сторона гарантирует, что "процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло".

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал в Facebook, что Украина получила обращение министра внутренних дел Израиля в адрес главы украинского государства Владимира Зеленского. В нем украинские власти призвали способствовать пропуску паломников-хасидов.

"Мы с пониманием относимся к усилиям Израиля способствовать пропуску указанных людей в Украину, в т. ч. полученное по дипломатическим каналам обращение министра внутренних дел Израиля в адрес президента Украины. В то же время, призываем к продолжению коммуникации по этим вопросам на уровне правительств двух государств, как это и было до сих пор, поскольку указанные вопросы входят, прежде всего, к компетенцию Кабинета министров Украины", – написал Енин.

Он отметил, что провел встречу с послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом и указал, что паломников обеспечили кошерной едой и напитками.

Енин обратил внимание иностранцев и лиц без гражданства к необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории. Согласно постановлению правительства, до 28 сентября въезд был запрещен.

"Лица, которые не подпадают под категорию исключений, не могут быть пропущены на территорию Украины", – пояснил он.

Заместитель главы МИД напомнил, что с целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, министерство обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Более тысячи хасидов прибыли 14 сентября к белорусско-украинской границе в пункте пропуска "Новые Яриловичи", чтобы попасть на празднование Рош га-Шана (еврейский Новый год) в Умань.

По состоянию на 16:30 вторника, 15 сентября, ситуация на украинско-белорусской границе оставалась напряженной. Несколько сотен человек заблокировали дорогу на нейтральной зоне между границами Украины и Беларуси.

Из-за попытки прорыва хасидов Украина стянула на границу с Беларусью резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Хасида, который попытался незаконно попасть в Украину через границу с Беларусью, принудительно вернули на смежную сторону и запретили ему въезд в Украину на пять лет.

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