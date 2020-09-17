Хасиды рассказали, почему пытались въехать в Украину, несмотря на запрет. Видео

Хасиды, которые находятся сейчас на украинско-белорусской границе, заявили, что их обещали пропустить в Украину, несмотря на запрет въезда в связи с эпидемией коронавируса.
Информацию о том, что им разрешат въезд в страну, паломники черпали из мессенджеров. Также украинская фирма организовала для них тур, говорится в сюжете "ВВС Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам одного из паломников Михаэля, ему с другом обещали, что откроют границу. Мужчины следили за консультациями Украины и Израиля, а также читали обсуждение в группах в мессенджере.
Как говорится в сюжете, в онлайн-сообществах действительно были слухи, что паломников пропустят в Украину, несмотря на запрет.
Также хасиды рассказали, что туристическая "Умань Экспресс" продала им туры из Беларуси в Умань.
"Это туристическая компания, которую создали евреи и украинцы. Они отправили официально автобусы с украинскими водителями. Украина их пропустила. Даже белорусские военные сказали нам, что украинцы пообещали открыть границу. Но когда мы приехали и начались протесты, они отменили разрешение", – рассказал один из паломников.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркнул, что хасидов ввели в заблуждение.
"Определенный круг лиц пригласил представителей хасидов, введя их в заблуждение. Привезли в Беларусь, пообещав, что через эту страну они смогут попасть в Украину. Фактически эти люди подставили тысячи граждан Израиля и других стран", – пояснил представитель МВД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, 15 сентября один из паломников попытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пункта "Новые Яриловичи". Он получил запрет на въезд в Украину на 5 лет.
Для обеспечения порядка пограничники перекрыли дорогу военной техникой.
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, а также МИД Израиля выступили за пропуск в Украину паломников-хасидов.
Израильская пресса написала, что сотни хасидов на границе между Беларусью и Украиной находятся "в нечеловеческих условиях".
Также на появились фото, как в лагере хасидов на границе образовалось много мусора. После того, как волонтеры Красного Креста начали убирать мусор возле своей палатки, их примеру последовали и некоторые из паломников.