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"Харакири Путина": Джемилев рассказал о терзаниях главы РФ из-за Крыма

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Президент России Владимир Путин в своем ближайшем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой, но сделать это публично не может.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. "Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, различные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лица? Нет такого пути, просто нет", – сказал он.

При этом политик заявил, что для Путина уйти из Крыма – это "сделать харакири".

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"Он говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но этого мы не будем признавать". Вот такая вот концепция", – подчеркнул Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин грубо высказался об Украине, заявив, что будет готов к переговорам, только когда в Киеве "восторжествует здравый смысл", и показал знание украинского языка.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
поймали тупую макаку на банан.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Маленький Мук под дверью подслушивал что говорил Путин))))))
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
Захаров Дмитрий, ... троль, від твого путєна смердить на кілометри. Так і ходить непідтертий. А ви, тролі, його облизуєте.
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