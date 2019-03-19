"Харакири Путина": Джемилев рассказал о терзаниях главы РФ из-за Крыма

Президент России Владимир Путин в своем ближайшем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой, но сделать это публично не может.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. "Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, различные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лица? Нет такого пути, просто нет", – сказал он.

При этом политик заявил, что для Путина уйти из Крыма – это "сделать харакири".

Мустафа Джемилев "112 Украина"

"Он говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но этого мы не будем признавать". Вот такая вот концепция", – подчеркнул Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин грубо высказался об Украине, заявив, что будет готов к переговорам, только когда в Киеве "восторжествует здравый смысл", и показал знание украинского языка.

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