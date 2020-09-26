Хакеры взломали каналы Беларуси и показали, как силовики избивали людей. Видео

Белорусские хакеры взломали сайты Белорусской телерадиокомпании и ОНТ.

Вечером в субботу, 26 сентября, онлайн-трансляции новостных выпусков на этих каналах были прерваны кадрами, на которых показали, как силовики избивали протестующих. Telegram-канал "Кибер партизаны" подтвердил свою причастность к взлому.

Хакеры также заявили, что "если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду – ее покажем мы".

Вскоре сайты "упали" и прекратили свою работу. "Лег БТ после трансляции жестоких сцен со стороны силовиков в прямом эфире. ОНТ в огне", – сообщили они.

Как писал OBOZREVATEL, белорусские хакеры объявили о "тотальной атаке" на режим непризнанного президента Александра Лукашенко, заявив, что "узурпатор скоро заплатит".

Они пригрозили остановить работу критически важных для государства серверов и пообещали, что Лукашенко "будет очень больно".