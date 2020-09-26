Хакеры взломали каналы Беларуси и показали, как силовики избивали людей. Видео

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Мир
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  • Сайты БТ и ОНТ показывали жестокие сцены с протестов против Лукашенко

  • После этого сайты белорусских каналов «упали»

  • Хакеры заявили, что будут показывать белорусам правду

Хакеры взломали сайты БТ и ОНТ

Белорусские хакеры взломали сайты Белорусской телерадиокомпании и ОНТ.

Вечером в субботу, 26 сентября, онлайн-трансляции новостных выпусков на этих каналах были прерваны кадрами, на которых показали, как силовики избивали протестующих. Telegram-канал "Кибер партизаны" подтвердил свою причастность к взлому.

Хакеры также заявили, что "если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду – ее покажем мы".

Вскоре сайты "упали" и прекратили свою работу. "Лег БТ после трансляции жестоких сцен со стороны силовиков в прямом эфире. ОНТ в огне", – сообщили они.

Хакеры взломали сайты каналов Беларуси.
Хакеры взломали сайты каналов Беларуси.
Хакеры взломали каналы Беларуси и показали, как силовики избивали людей. Видео
Хакеры взломали каналы Беларуси и показали, как силовики избивали людей. Видео
Хакеры взломали каналы Беларуси и показали, как силовики избивали людей. Видео
Хакеры взломали каналы Беларуси и показали, как силовики избивали людей. Видео

Как писал OBOZREVATEL, белорусские хакеры объявили о "тотальной атаке" на режим непризнанного президента Александра Лукашенко, заявив, что "узурпатор скоро заплатит".

Они пригрозили остановить работу критически важных для государства серверов и пообещали, что Лукашенко "будет очень больно".

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