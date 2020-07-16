Хакеры взломали аккаунты Маска, Гейтса, Обамы и выманили от их имени $55 тысяч

Хакеры взломали аккаунты в Twitter известных американских бизнесменов и политиков, а затем выманили у доверчивых пользователей более 55 тысяч долларов.

Как сообщает Breaking News, злоумышленники просили перевести им на биткоин-кошелек средства, которые они обещали удвоить в течение получаса.

В итоге пользователи скинули им почти шесть биткоинов (более 55 тысяч долларов).

Хакеры взломали аккаунт Илона Маска

Жертвами атаки стали основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, один из создателей Microsoft Билл Гейтс, основатель и глава Amazon Джефф Безос, бывший президент США Барак Обама, кандидат в президенты США Джо Байден.

Хакеры взломали аккаунт Джо Байдена

Причины массового взлома аккаунтов в настоящий момент не установлены. Сами предприниматели и политики пока никак не прокомментировали ситуацию.

Хакеры взломали аккаунт Барака Обамы

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области киберполиция разоблачила 22-летнего украинца, который с помощью самостоятельно созданной вредоносной программы выводил деньги пользователей иностранных банков.