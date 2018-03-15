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Хакеры России внезапно атаковали энергосети США

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После обнародования нового списка санкций США против России произошла кибератака на энергетические сети Америки.

"Многоступенчатая кампания вторжение российских кибер-актеров российского правительства нацелилась на сети небольших коммерческих объектов, где они обустроили вредоносное ПО, провели фишинговую атаку и получили удаленный доступ к энергетическому сектору сети", - рассказали в Департаменте внутренней безопасности и ФБР, передает Reuters.

Именно представители Федерального бюро расследований зафиксировала хакерскую атаку.

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Произошла самая мощная в истории кибератака

Тем временем, в Администрации президента США Дональда Трампа обвинили российское правительство в организации кампании кибератаки.

Как сообщал "Обозреватель", США расширили санкционный список в отношении РФ 15 марта, добавив в обновленный список лица и компании, обвиненные во вмешательстве в президентские выборы.

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Темы
Санкции против РоссииХолодная война между Западом и Россией
Персона
Дональд Трамп
Место
СШАВашингтон
Объекты
КибератакаФБР
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