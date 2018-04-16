Хакеры Путина нанесли мощный удар по всему миру

США и Великобритания заявили, что российские хакеры осуществили масштабное заражение маршрутизаторов компьютеров по всему миру в рамках кампании по кибершпионажу за правительствами.
Чиновники двух стран готовят совместное заявление об атаке. Они отметили, что хакеры пытаются получить доступ к роутерам, образующим ключевую часть интернет-инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, отмечается, что хакеры смогут их использовать для дальнейших кибератак. По словам исполнительного директора агентства киберзащиты Национального центра киберзащиты Британского правительства Кайрана Мартина, в рамках кампании были инфицированы миллионы машин.
Российские атаки повлияли на широкий круг организаций, в том числе на госучреждения, интернет-провайдеры, частные фирмы и поставщиков услуг из критической инфраструктуры. По словам Мартина, власть следит за кампанией примерно год.
Как сообщал "Обозреватель", ранее украинские хакеры нанесли мощный удар по террористам на Донбассе.
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