Хакеры при поддержке правительства РФ взломали Минфин США – СМИ

Хакеры, работавшие на иностранное правительство, похитили данные нескольких американских ведомств, среди которых Министерство финансов, а также Управление по коммуникациям и информации.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Они уточняют, что взломщики получили доступ к электронной почте и перехватывали данные на протяжение нескольких месяцев.

Собеседники не уточнили, правительство какой именно страны стоит за атакой, однако, по данным Washington Post, речь идет о российских хакерах из группы группа APT29 (Cozy Bear), которые работают на российские власти.

Злоумышленникам удалось обойти средства защиты и авторизации Microsoft Office 365.

В связи с этим 12 декабря в Белом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности. В ведомстве опасаются, что хакеры могут получить доступ к данным и других ведомств.

"Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы обнаружить и устранить проблемы", – отметил представитель Совета нацбезопасности Джон Уллит.

Расследование ведут Федеральное бюро расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры получили доступ к данным ведущей американской компании FireEye, которая предоставляет услуги по сетевой безопасности.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины предупредили об угрозе для украинских компаний.