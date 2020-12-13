Хакеры при поддержке правительства РФ взломали Минфин США – СМИ
Хакеры, работавшие на иностранное правительство, похитили данные нескольких американских ведомств, среди которых Министерство финансов, а также Управление по коммуникациям и информации.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Они уточняют, что взломщики получили доступ к электронной почте и перехватывали данные на протяжение нескольких месяцев.
Собеседники не уточнили, правительство какой именно страны стоит за атакой, однако, по данным Washington Post, речь идет о российских хакерах из группы группа APT29 (Cozy Bear), которые работают на российские власти.
Злоумышленникам удалось обойти средства защиты и авторизации Microsoft Office 365.
В связи с этим 12 декабря в Белом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности. В ведомстве опасаются, что хакеры могут получить доступ к данным и других ведомств.
"Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы обнаружить и устранить проблемы", – отметил представитель Совета нацбезопасности Джон Уллит.
Расследование ведут Федеральное бюро расследований.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры получили доступ к данным ведущей американской компании FireEye, которая предоставляет услуги по сетевой безопасности.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины предупредили об угрозе для украинских компаний.