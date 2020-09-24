Хакеры объявили о "тотальной атаке" на режим Лукашенко

Белорусские хакеры объявили о "тотальной атаке" на режим нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые продлятся до 30 сентября.

Такое заявление было опубликовано в Telegram-канале "Кибер-партизаны". Отмечается, что предупреждения не были опубликованы специально, "чтобы не сорвать план".

"Все коммуникации с "новыми партизанами" временно ограничены. В октябре откроем набор. Никто не останется без внимания. А узурпатор скоро заплатит", – написано в сообщении.

Белорусские хакеры опять пригрозили Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее белорусские хакеры пригрозили остановить работу критически важных для государства серверов. Они заявили, что Лукашенко "будет очень больно".