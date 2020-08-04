Хакеры из России украли у экс-министра Британии секретные документы – СМИ

Российские хакеры взломали личную электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и выложили в сеть данные, которые непосредственно касаются государственных дел.

Об этом пишет The Guardian. Сообщается, что хакеры завладели 451 страницей важной информации. Их целью, как пишет издание, была информация о торговых переговорах Великобритании с США. А почтовый аккаунт консерватора Фокса подвергался хакерским атакам несколько раз в период с 12 июля по 21 октября 2019 года.

Данные переписки просочились в интернет. В частности, они были размещены в социальной сети Reddit.

Хакеры использовали "целевой фишинг" – технику, популярную среди специалистов из РФ. При такой методике объекту отправляются внешне правдоподобные электронные письма, в которых предлагается нажать на вложенный файл. Он содержит вредоносный код, предназначенный для предоставления доступа или контроля над компьютером жертвы.

При этом сейчас Фокс, будучи депутатом-консерватором, претендует на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Поэтому вопрос его кибербезопасности особенно важен.

Источники в Уайтхолле указали, что документы были получены хакерами в результате взлома личного, а не парламентского или министерского аккаунта. Конкурирующая партия лейбористов, в этой связи, поинтересовалась, почему Фокс использовал незащищенную личную электронную почту для государственных вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры взломали аккаунты в Twitter известных американских бизнесменов и политиков, а затем выманили у доверчивых пользователей более 55 тысяч долларов.