Хакеры из Китая похитили данные у испанских разработчиков вакцины от COVID-19 –​​​​​​​ СМИ

Юрий Сергиенко Мир 17:38, 18.09.2020 Обновлено: 17:50, 18.09.2020

Хакеры из Китая похитили данные у испанских исследовательских центров, которые разрабатывают вакцину от коронавируса.

Какие именно сведения пропали, не уточняется, пишет El Pais со ссылкой на свои источники.

Руководитель испанского Национального разведывательного центра Пас Эстебан заявила, что в последнее время хакеры развернули целую кампанию по атаке на лаборатории, которые разрабатывают вакцины от коронавируса.

Они участились во время периода изоляции и в других странах

По ее словам, большинство атак были осуществлены из Китая и России. Чаще всего за ними стоят спецслужбы, но некоторые были осуществлены университетскими специалистами и киберпреступниками ради наживы.

Как сообщал OBOZREVATEL, США, Великобритания и Канада обвинили Россию в попытке украсть исследования вакцины от коронавируса (COVID-19) путем санкционирования кибератак на медицинские организации и университеты.

По их данным, в этих кибератаках принимает участие хакерская группа APT29, также известная как Cozy Bear.

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