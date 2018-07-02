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Анатолій Власюк
Анатолій Власюк
Журналист, писательВсе статьи автора

ГУЛАГівські прийомчики Росії

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Під час Голодомору чи “розквіту” ГУЛАГу до радянської Росії приїжджали видатні літератори і діячі культури, які засвідчували, що з продуктами харчування все гаразд, а репресій нема – одним словом, співали осанну Сталіну. Одних банально купили, інші стали жертвами радянської пропаганди.

Подібні ГУЛАГівські прийомчики Кремль застосовує під час проведення в Росії чемпіонату світу з футболу. Людиноненависницький народ під егідою Путіна хочуть показати миро- і дружелюбним. Загарбання Криму, окупація частини Донбасу, війна в Сирії, постійна військова загалом і ядерна зокрема загроза світу – і все це на тлі так званого спортивного свята. Бенкет під час чуми!

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Куплені писаки почали тиражувати статейки, що зарубіжна преса напередодні чемпіонату даремно нагнітала ситуацію. Мовляв, ведмеді ще нікого не зжерли. Тисячі наївних уболівальників купилися на буцімто щирість росіян. Проте вони навіть не підозрюють, що твориться за десять кроків від того місця, де їм дозволено бути.

ГУЛАГівські прийомчики не спрацювали на повну силу, як на це сподівались у Кремлі. В абсолютній своїй більшості видатні літератори, діячі культури, світові політичні лідери на повелись на дешеву російську пропаганду. Натомість лунали заклики звільнити Олега Сєнцова та інших політв’язнів.

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Під якою б миролюбною маскою не ховалась Росія, вона продовжує залишатись імперією зла. Не треба навіть чекати завершення чемпіонату світу з футболу. Як тільки російська команда ще задовго до фіналу припинить виступати, – ми побачимо справжнє обличчя Росії.

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Автор
Анатолій ВласюкАнатолій Власюк
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
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