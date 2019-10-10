Грызла металл и прыгала: в Австралии рыбак снял на видео нападение акулы

В Австралии мужчине удалось снять на видео момент нападения акулой на рыбацкое судно. Рыба длиной в 3,7 метра кружила вокруг корабля и пыталась выпрыгнуть из воды.

Ролик был снят в затоке Спенсер одним из рыбаков, пишет Daily Mail. На нем видно, что акула даже пыталась прогрызть металл (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Однако такое поведение нисколько не напугало находящихся на судне людей, а один из них даже погрузил камеру в воду, чтобы лучше снять акулу.

Акула атаковала судно Daily Mail

Приметно, что рыба даже меняла тактику нападения и пыталась схватить зубами ящик, стоящий на борту.

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Акула атаковала судно Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, в городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида (США), отец Дэниэл Уотсон решил запустить дрон, чтобы с высоты сфотографировать своих детей, которые купались. Однако на картинке он заметил, что вблизи плавали акулы.

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