Тонули дома и машины: штат США накрыло стихийное бедствие. Фото и видео

В американском штате Мэриленд сильный дождь затопил город Элликот, власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям призвали людей избегать город, сообщает ABC.

Потоп вызван сильными дождями в регионе. Экстренные службы сообщали, что вода поднялась выше первого этажа. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео последствий.

A wall of water taking over #ellicottcity right now. pic.twitter.com/Zx15gAievG — Liz McKernan (@LizMcKernan) 27. Mai 2018

Video taken just now by my sister stuck on Main Street in #EllicottCity pic.twitter.com/9kupocaf3W — Angela Yarn Castro (@angelayarn) 27. Mai 2018

Так, на видео видно, как грязные потоки воды текут по улицам.

VIDEO: Also courtesy of Brendan Nass & Pistachio Gallery on Main St in #EllicottCity. Absolutely heartbreaking to see this again. #WJZ #ECFlood pic.twitter.com/Zrsm8GasB7 — George Solis (@GeorgeSolisWJZ) 27. Mai 2018

Также жители города передают друг другу информацию о пропавших и тех, кто нашелся и добрался домой в такую непогоду.

"Моя жена поехала в город за сестрой перед тем, как все началось и ее телефон разрядился. Если вы увидите голубую Chevy Sonic, пришлите фото, чтобы я знал - моя жена жива", - написал в Twitter пользователь Fuzzy Puddles. Через несколько минут он написал новый пост: "Мы ее нашли!.. Спасибо всем за помощь. Вы помогли нам в эту пугающую ночь".

Также заметны разрушительные последствия непогоды.

Как сообщал Обозреватель, недавно ученые зафиксировали аномальный рост силы ураганов в Атлантике. Основной причиной стал естественный климатический цикл, называемый североатлантической осцилляцией.