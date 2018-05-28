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Тонули дома и машины: штат США накрыло стихийное бедствие. Фото и видео

1.8тЧитать новость на украинском

В американском штате Мэриленд сильный дождь затопил город Элликот, власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям призвали людей избегать город, сообщает ABC.

Потоп вызван сильными дождями в регионе. Экстренные службы сообщали, что вода поднялась выше первого этажа. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео последствий.

Так, на видео видно, как грязные потоки воды текут по улицам.

Также жители города передают друг другу информацию о пропавших и тех, кто нашелся и добрался домой в такую непогоду.

twitter.com/RectorSun

twitter.com/RectorSun

twitter.com/RectorSun

"Моя жена поехала в город за сестрой перед тем, как все началось и ее телефон разрядился. Если вы увидите голубую Chevy Sonic, пришлите фото, чтобы я знал - моя жена жива", - написал в Twitter пользователь Fuzzy Puddles. Через несколько минут он написал новый пост: "Мы ее нашли!.. Спасибо всем за помощь. Вы помогли нам в эту пугающую ночь".

Также заметны разрушительные последствия непогоды.

twitter.com/RectorSun

twitter.com/RectorSun

twitter.com/RectorSun

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Как сообщал Обозреватель, недавно ученые зафиксировали аномальный рост силы ураганов в Атлантике. Основной причиной стал естественный климатический цикл, называемый североатлантической осцилляцией.

Место
США
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