"Грязная русская!" В Болгарии оплевали туристку из России. Видео

В Болгарии владелец ресторана оплевал российскую туристку, назвав ее "грязной русской".

Как сообщает "Лайф", инцидент произошел в городе Солнечный берег. Причиной конфликта стала огороженная территория кафе Coco Loco Bar-Grill, через которую россиянка и ее дети проходили на улицу.

Отмечается, когда женщина проходила мимо заведения, подбежал мужчина, и, представившись владельцем кафе, начал угрожать и оскорблять ее. Он якобы схватил ее за руку и плюнул в лицо.

На помощь россиянке пришла ее подруга, которая на английском пыталась с ним поговорить. Но болгарин заявил, что ненавидит россиян, и пускает в своей кафе только украинцев, отметив, то они "самые лучшие посетители".

После происшествия российская туристка обратилась с жалобой в Консульство РФ, которое перенаправило ее заявление в местную полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ написали, что украинцев выселили из популярного отеля в Греции, потому что их дети якобы напали на русскоговорящих ребят.

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