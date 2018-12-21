Кремль надеется, что аннексию Крыма со временем начнут признавать другие государства - не только несколько так называемых "друзей москвы" вроде Венесуэлы или Сирии. И в ближайшее время, рассказывает "рыжая кукарача Песков", россия планирует уговорить Израиль и Турцию.

Почему именно эти страны, Песков дает объяснение: "Убедить наших партнеров". То есть, он даже не скрывает, что в этих странах есть мощное российское лобби в высших эшелонах власти, которое поддерживается на российские "газо-рубли". Но эти "их партнеры" "по-прежнему не готовы согласиться с нашими доводами об абсолютном соответствии международному праву процесса воссоединения Крыма с Россией и неприменимости здесь каких-либо иных терминов".

Кто признал Крым частью РФ. Карта, опубликованная росСМИ

То есть, кремль и дальше будет "подкармливать" деньгами этих политиков, а это фактически является намеком на то, что во власти Израиля и Турции россияне насаждают и поддерживают откровенную коррупцию. Они, дает понять Песков, и в дальнейшем собираются это делать - до получения необходимых политических решений.

Однако Турция (которая имеет немало собственных нерешенных проблем с сепаратистским Курдистаном, соседними беспокойными Сирией, Ираном, Ираком и боевиками ИГИЛ на южных и восточных граница)х вряд ли когда-нибудь решится признать аннексию Крыма в Украине законной. Тем более, что крымские татары, которых всегда поддерживала и поддерживает Анкара, в подавляющем большинстве являются противниками россии.

Аннексия Крыма

В Израиле тоже продолжаются постоянные вооруженные конфликты с арабским миром, однако это государство является надежным союзником США. Поэтому и во внешней политике (признавать что-то или не признавать) Израиль имеет четкую ориентацию - Соединенные Штаты.

Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков Фото: ИноСМИ

Но заявление Пескова - это не голословные угрозы, а намек на то, что свою грязную работу по легализации собственных преступлений кремль не прекращает и уже имеет определенные результаты. Именно ими и похвасталась "кукарача".