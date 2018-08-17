После окончания фарса по выбору группы лиц, которые называются одним именем – Путин, на Московии закончились вялые потуги даже создания видимости того, что банде, захватившей власть, есть хоть какое-то дело до рабских масс, из которых состоит население страны. Приостановившиеся было сокращения бюджетников и закрытие промышленных предприятий вернулись к прежним темпам и даже набрали новые обороты. 15 тысяч рабочих "Уралвагонзавода" (где-то там пытались ваять знаменитый танк "Армата") теперь в курсе этих событий как никто другой, и это при том, что когда-то они стояли с разинутыми варежками, слушали нацлидера и даже обещали приехать в Москву и разобраться с теми, кто против Путина. Помнится, под одобрительные аплодисменты эту речь толкал начальник цеха Холманских, которого Путин после этого сделал смотрящим за Уральским федеральным округом.

Но что интересно, тогда уралвагонзаводцы почему-то решили, что они могут приехать в столицу и предметно пояснить зажравшимся жителям Москвы основные положения смысла жизни и ценность Путина, как базового элемента Вселенной. Однако, теперь выясняется, что москвичи как имели в виду Урал, вагоны и самих работников этого завода, так и продолжают иметь и сейчас, а вот отчаянные патриоты только что пережили упражнение, известное под названием "под зад коленом", и теперь могут любить Путина, не отрываясь на различные производственные операции.

Наверняка эти деятели, в количестве пятнадцати тысяч, вспомнили знаменитую песню про кузнечика, а вернее – пару строчек из нее: "не думал, не гадал он, никак не ожидал он, такого вот конца". До этого момента они всерьез полагали, что "жить станет лучше, жить станет веселее" только потому, что они продемонстрируют вождю искусство художественного засоса, но история – штука упрямая. Ее можно переписывать сколько угодно раз или переиначивать с точностью до наоборот, но фокус в том, что под покровом воинственной тупости тихонько подкрадываются повторы самых мерзких ее страниц, однажды или дважды уже пройденных.

В этом смысле, история совка оставила массу письменных и даже кинохроникальных свидетельств того, как самые пылкие речи о любви к вождю никак не влияли на диаметр дырки в затылки от пули палача. Причем, у самых высокопоставленных и красноречивых поклонников товарища Сталина, вождя, учителя и друга овцеводов, эти самые дырки возникали куда чаще, чем у других подданных красного императора.

Недавно россияне с удивлением обнаружили, что предвыборные ништяки, в виде надбавок к зарплатам и пенсиям, уже отменили. При этом, о решении начислить надбавки перед выборами, рассказывали долго и цветасто, а отмена произошла вообще без всяких пояснений. Кстати, пояснения именно таких мероприятий – не лучшее, что можно слушать. Так повышение пенсионного возраста было обосновано просто: "это – для вашего же блага, сволочь".

Но вот уже грядут улучшения, которые действительно сделают всех россиян счастливыми. Несколько месяцев назад на своей пресс-конференции Путин получил вопрос об Интернете и свободе слова в нем, на что он ответил, что каждый волен писать то, что ему вздумается, поскольку сейчас не 1937 год. Наивные обыватели, которые не знают истории и слабо себе представляют, что же именно было в 1937 году в стране, крушение которой Путин назвал самой крупной геополитической катастрофой ХХ века, могли бы подумать, что "гарант" дает добро на любые мысли в Сети, но это – их проблема. На самом деле, Путин не соврал, ибо любой наблюдатель может убедиться, что сейчас – 2018 год и нацлидер – прав. Он прав и в том, что каждый может свободно писать свои мысли в Сети. Путин просто умолчал, что мысль мысли рознь, и написать-то ты действительно можешь, что угодно, только сидеть придется именно тебе. И таких случаев, когда за фразу, слово, картинку, лайк или репост люди получают реальный срок – все больше.

Причем, если пациент пишет с домашнего компьютера, с постоянного и закрепленного за ним ай-пи, то он может еще не закончить писать свою крамолу, как его дверь уже вышибут, а в окно ввалится чудак с автоматом, в балаклаве и каске.

Остались еще не совсем охваченными динамические ай-пи мобильных операторов, но скоро все будет хорошо. Дело в том, что для идентификации пациента по динамическому ай-пи надо несколько больше усилий и тащить информацию от оператора связи. И тут возникает проблема не в том, что оператор может что-то не предоставить, а в том, что там тоже сидят разгильдяи, как и везде. Чем больше движений – тем больше вероятность ошибки.

Но вот грядет эра новых сим-карт, которые начнут внедряться в самое ближайшее время. Пока речь идет о том, что внедрение начнется с новых симок, а старые будут работать в прежнем режиме, но этим не стоит обольщаться. Как только новые карточки появятся в нужном объеме, замена пройдет мгновенно. Просто операторы объявят, что они технически не могут поддерживать симки старого образца и все.

Формально эта замена поясняется тем, что чипы к симкам изготовляют зарубежные производители и потому – они используют свои алгоритмы шифрования, по мнению российских спецслужб – не надежные. В самом деле, иностранцы могут подслушать или не дай бог, прочесть секретную информацию, состоящую из трехэтажных матов и других ценных вещей, составляющих более 90% всего общения обыкновенных россиян. И действительно, россияне матом не ругаются, они на нем разговаривают. Вот именно это планируется надежно защитить. По крайней мере, Ване из Соплекамска или Васе из Нижнесухопопенска расскажут именно это, и он решит, что такое новшество ему позарез необходимо, ибо ЦРУ может узнать, с кем он бухает или про соседку Вальку.

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На самом деле, в РФ заканчивается комплексная операция по полной идентификации лиц, пользующихся Сетью. Похоже на то, что возможности некоторых месенджеров или клиентов социальных сетей в принципе имеют возможность сделать дешифровку сообщений или голосового общения невозможным. Будь это иначе, даже теоретически не поднимался бы вопрос о передаче спецслужбам ключей шифрования. Возможно, современные криптографические системы уже не составляют большой проблемы для средств перехвата и дешифровки информации, но это когда речь идет о конкретном пользователе или группе пользователей. Ресурсов систем дешифровки для этого хватит. Но другое дело, когда речь идет о широкомасштабной системе контроля за всем трафиком, в режиме реального времени.

Дело в том, что объемы циркулирующей информации уже настолько велики, что эффективный контроль уже невозможен без использования роботизированных программ, которые из всего потока информации вылавливают и фиксируют то, что попадает под определенные критерии интереса. В этом случае сложность алгоритмов шифрования накладывается на объем информации, что требует дополнительных ресурсов и делает систему менее мобильной, что ставит крест на принципе реального времени в комплексе глобальной слежки.

Больше того, сейчас все больше набирает актуальности контроль не только за текстовыми или голосовыми сообщениями, но и за видеопотоками. Это значит, что поток данных, просто по природе видеоинформации, многократно увеличивается и требует еще больших ресурсов для обеспечения постоянного контроля в режиме реального времени. Недавно в Сеть ушли скриншоты с мониторов, на которых видно как система фиксирует и распознает автомобили и лица пешеходов на многолюдной улице. То есть, она уже работает в Китае, и скорее всего – не только там.

Для того, чтобы уменьшить нагрузку, желательно иметь возможность обхода систем безопасности просто на каждом телефоне. Поскольку в отличие от Китая, РФ не производит мобильных телефонов, а если бы и попыталась это делать, то все равно пришлось бы использовать импортную элементную базу, то Контора что-то придумала с симками, что должно ей облегчить контроль за все наличным стадом.

В этой связи следует заметить, что тотальный контроль сам по себе – никому не нужен, ибо требует постоянных и довольно крупных затрат. Причем, речь тут не идет о распространенной практике получения судебного постановления на контроль конкретного номера телефона. Именно для такого мероприятия больших усилий не нужно, и такие вещи легко организовать где угодно и уж тем более, без изъятия старых симок, речь идет именно о тотальной слежке в реальном времени.

Это значит, что государство перешло к активной фиксации и отлову тех своих граждан, которые представляют угрозу для правящего режима. Если в том же Китае интерес возник потому, что целый ряд окраин, захваченных в разное время (Тибет, например) тяготеет к отделению, и эти вещи надо контролировать для недопущения восстаний, то в РФ такой проблемы пока нет. Стадо вполне послушно и управляемо. Насколько можно судить по уголовным делам, врагами уже считаются те, кому не нравятся все новые войны РФ за ее рубежами. Тут уже речь не может идти о безопасности страны в принципе, ибо для нее нет никакой опасности и напротив, она сама несет опасность как соседям, так и дальним странам. Те же, кого это не устраивает, по мнению системы, должны уходить на "пятерочку" или "семерочку" в мордовские лагеря.

То же самое касается и лиц, которым не нравится православный экстремизм, захвативший страну и доведший вопрос религии в светском, между прочим, государстве – до абсурда. Эти недовольные тоже – шьют варежки, и другие полезные вещи в системе возрождающегося ГУЛАГа.

Но на все это следует смотреть философски, ибо россияне выбрали себе именно этот путь и теперь подобные сюрпризы будут возникать все чаще и весомее. Но как не крути, а количество сюрпризов неизбежно приведет к их новому качеству. Именно поэтому мы пока не поздравляем россиян с таким замечательным новшеством как симка-шпион. Свои поздравления мы прибережем к тому светлому дню, когда Путин, по многочисленным просьбам трудящихся, в частности – того же Уралвагонзавода, вернет в особую часть уголовного кодекса, такую нужную и скрепную меру наказания как смертная казнь. Единственное, что хотелось бы увидеть в их УК – исконное разнообразие способов ее исполнения. Простой расстрел выглядит банально и не духовно. Так что – подождем.