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3 апреля • обновлено в 20:58
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Грядет глобальная мировая катастрофа: Китай обвинил США в недостаточных мерах во время пандемии

4.3т
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Главный медицинский советник Пекина по коронавирусу поставил под сомнение способность правительств США бороться с пандемией в условиях ожесточенной борьбы между двумя странами.

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Эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что он обеспокоен тем, что произойдет в Америке, добавив, что "проблема США будет проблемой мира", передает DailyMail.

Он предупредил о надвигающейся глобальной катастрофе, если вирус-убийца продолжит распространяться с текущей скоростью. Он призвал власти США обеспечить более строгие меры по блокировке, в частности усилить контроль над перевозчиками, у которых нет симптомов, и призвал немедленно предпринять усилия по профилактике в южной части Соединенных Штатов.

Коронавирус США

Коронавирус США

Он утверждает, что растущее число пациентов создаст нагрузку на медицинские ресурсы, что приведет к "порочному кругу" в попытках стран контролировать кризис.

"В частности, если какая-то большая страна не сможет остановить распространение, это приведет к катастрофе всего мира", – заявил он.

Он подчеркнул, что драконовские карантинные меры, правила социального дистанциирования и приказ для общественности носить маски для лица являются лучшими способами борьбы с вирусом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в США от коронавируса может умереть около 200 тысяч человек.

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Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
болезнь карантин
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Чебурашки косоглазые еще ответят за свой вирус.
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