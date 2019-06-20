Грузию накрыли массовые протесты против России: фото и видео

В Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вышли на массовые протесты из-за скандала, который разгорелся из-за приглашения российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании.

Об этом сообщает грузинское издание JAM. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что российская делегация прибыла в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Член Коммунистической партии Гаврилов, сидя в кресле спикера парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну протестов.

Онлайн-трансляция событий в Тбилиси:

Новости-Грузия

Новости-Грузия

Эхо Москвы

"Они осквернили наш парламент", – заявил в комментарии проевропейский депутат Георгий Канделаки.

Выступление Гаврилова прервали партии "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение", заблокировав трибуну, и вскоре члены российской делегации покинули здание парламента и отправились в отель.

У входа в здание в течение трех часов длилась акция протеста, участники которой требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и немедленно покинул страну. Протестующие забросали его бутылками с водой.

Затем не менее 10 тысяч участников акции протеста направились к зданию парламента и потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе. Оппозиция объявила его предателем. МВД Грузии призвало митингующих "немедленно прекратить нарушения закона и насилия" и покинуть территорию парламента.

Позже глава МВД Грузии Георгий Гахария на фоне акций протеста заявил, что готов уйти в отставку.

JAM

"К сожалению, у меня не было возможности немедленно отреагировать, исходя из того, что я не нахожусь в Грузии. Я немедленно потребовал приостановить сессию, как только узнал о случившемся", — отреагировал спикер.

Примечательно, что руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании "протокольной ошибкой". По данным СМИ, в связи с событиями в парламенте Кобахидзе все же подаст в отставку.

Отмечается, что оппозиция продолжила митинг и штурмовала парламент. Протестующие ворвались в здание. Они настояли на отставке руководства парламента.

Европейская правда

Европейская правда

В чем конфликт интересов

По словам представителей оппозиции, Гаврилов признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и принимал участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии, и грузинские власти не должны были пускать его в Грузию, сообщает ВВС.

Сам Гаврилов говорит, что участия в боевых действиях не принимал. При этом российский депутат ранее в интервью телекомпании Рустави-2 заявил, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и надо выстраивать отношения, исходя из этих реалий.

Грузия прервала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года после августовской войны. Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии, оккупированной Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!