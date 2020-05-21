Грузия заявила о попытке посягательства со стороны Южной Осетии

На территорию, подконтрольную правительству Грузии, зашли представители оккупированного региона Южная Осетия.

Инцидент произошел 21 мая возле села Мерети Горийского муниципалитета, пишет News Tbilisi со ссылкой на грузинскую Службу государственной безопасности.

twitter/regnum

"Сегодня у села Мерети Горийского муниципалитета представители оккупационных сил перешли на территорию, контролируемую центральными властями. Однако вскоре они покинули территорию", – сказано в сообщении.

Служба государственной безопасности проинформировала об инциденте миссию наблюдателей Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент частично признанной Южной Осетии Анатолий Бибилов решил переименовать Цхинвал на Сталинир.

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