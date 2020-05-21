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22 мая • обновлено в 01:14
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Грузия заявила о попытке посягательства со стороны Южной Осетии

1.1т
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На территорию, подконтрольную правительству Грузии, зашли представители оккупированного региона Южная Осетия.

Инцидент произошел 21 мая возле села Мерети Горийского муниципалитета, пишет News Tbilisi со ссылкой на грузинскую Службу государственной безопасности.

Грузия заявила о попытке посягательства со стороны Южной Осетии

twitter/regnum

"Сегодня у села Мерети Горийского муниципалитета представители оккупационных сил перешли на территорию, контролируемую центральными властями. Однако вскоре они покинули территорию", – сказано в сообщении.

Служба государственной безопасности проинформировала об инциденте миссию наблюдателей Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент частично признанной Южной Осетии Анатолий Бибилов решил переименовать Цхинвал на Сталинир.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Грузия
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