Грузия выбирает президента: появились первые результаты

На выборах президент Грузии лидирует кандидат Саломе Зурабишвили, который, по данным экзитпола, проведенного грузинской компанией "Психопроект", набирает 52,3% голосов.

На нынешних выборах президента Саломе Зурабишвили поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и еще 10 организаций-союзников ЕНД Григол Вашадзе (его поддерживает экс-глава Одесчины Михэил Саакашвили, которому кандидат приходится кумом) набрал 28,1% голосов избирателей.

Ещё один оппозиционер - экс-спикер парламента страны (2008-2012) Давид Бакрадзе, выдвинутый в кандидаты от партии "Европейская Грузия", - 9,2%.

Данные социологических опросов избирателей компания "Психопроект" провела по заказу правящей партии "Грузинская мечта".

Вместе с тем по данным другого экзитпола, проведённого американской компании Edison Research, ни один из кандидатов в президенты Грузии не набрал 50% голосов избирателей.

Результаты социологического опроса компании были озвучены тбилисской телекомпанией "Рустави 2", заказавшей экзитпол.

По данным Edison Research, Саломе Зурабишвили набирает около 40% голосов. Также около 40% набирает Григол Вашадзе. Давид Бакрадзе получает 10%.

В соответствии с данными этого экзитпола, в стране должен состояться второй тур выборов президента.

На президентских выборах в Грузии избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Порог явки не установлен.

Если ни один из претендентов не наберет необходимого числа голосов, в ноябре (не позднее 1 декабря) будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов в первом туре. Первые предварительные итоги выборов будут объявлены в ночь на 29 октября и в первые часы понедельника.

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