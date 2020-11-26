Грузия решила ввести локдаун на два месяца

В Грузии с субботы, 28 ноября, решили ввести жесткие карантинные ограничения для сдерживания распространения COVID-19. Он будет действовать до 31 января включительно.

В то же время в правительстве гражданам обещают немного ослабить локдаун во время новогодних праздников. Подробнее о решении Межведомственного координационного совета сообщает "Грузия Online".

Прежде всего на всей территории страны вводят комендантский час, который до этого действовал только в семи крупнейших городах.

Так, начиная уже с этих выходных, людям нельзя выходить на улицу в период с 21:00 до 05:00. Исключение будет лишь в вечера перед Новым годом и Рождеством – 31 декабря и 6 января.

Запрещают в Грузии работу всех междугородних пассажирских перевозок. Это правило не будет касаться только такси.

Ресторанам разрешили продавать блюда только на вынос и с помощью доставки. Тогда как спортзалы, бассейны, художественные студии и т. д. в стране будут закрытыми на два месяца.

Данные по коронавирусу в Грузии на 26 ноября Worldometers

Не будут работать и детские сады и ясли, а вот школы уже со следующей недели перейдут на дистанционное обучение.

Прекратят в Грузии работу непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины, кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.

Некоторые из этих ограничений правительство обещает ослабить на 10 дней – в период из 24 декабря по 2 января. Тогда откроются ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого последние вновь запустят только с 16 января.

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