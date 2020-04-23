Главная Новости
23 апреля • обновлено в 22:41
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Грузия решила сажать в тюрьму нарушителей карантина

2.8т
Читать материал на украинском

В Грузии приняли поправки в Уголовный кодекс относительно лишения свободы сроком до 6 лет за повторное нарушение карантина и правил чрезвычайного положения.

Как передают "Новости Грузии", за такое решение на заседании 23 апреля в третьем чтении проголосовали 78 депутатов

За нарушение правил ЧП в Грузии сейчас физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около 1 тысячи долларов), а юридические лица 15 тысяч лари (около 4,7 тысяч долларов).

Теперь к осужденным за нарушение самоизоляции или карантина может применяться арест от шести месяцев до двух лет либо лишение свободы сроком до трех лет. За повторные нарушение правил грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Отметим, Министерство внутренних дел Грузии ежедневно сообщает о десятках оштрафованных гражданах, нарушивших правила чрезвычайного положения.

Страна-друг Украины решила сажать в тюрьму нарушителей карантина

В Грузии решили сажать в тюрьму за нарушение карантина

В Грузии решили сажать в тюрьму за нарушение карантина

ritmsieuraa.org

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул – продолжение связано с тем, что пик заболеваемости ожидается 3-8 мая.

В Украине ранее также ввели штрафы за нарушение карантина от 17 тысяч гривен.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Кирилл Лютый
Место
Грузия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
2
Смешно
2
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
скоро представитель страны друга станет премьером)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Страна друг украины))))) Сук@))) Две холопские терпилы
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • Минздрав назвал причину резкой вспышки коронавируса в Украине.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги