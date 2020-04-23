Страна-друг Украины решила сажать в тюрьму нарушителей карантина

В Грузии приняли поправки в Уголовный кодекс относительно лишения свободы сроком до 6 лет за повторное нарушение карантина и правил чрезвычайного положения.

Как передают "Новости Грузии", за такое решение на заседании 23 апреля в третьем чтении проголосовали 78 депутатов

За нарушение правил ЧП в Грузии сейчас физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около 1 тысячи долларов), а юридические лица 15 тысяч лари (около 4,7 тысяч долларов).

Теперь к осужденным за нарушение самоизоляции или карантина может применяться арест от шести месяцев до двух лет либо лишение свободы сроком до трех лет. За повторные нарушение правил грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Отметим, Министерство внутренних дел Грузии ежедневно сообщает о десятках оштрафованных гражданах, нарушивших правила чрезвычайного положения.

В Грузии решили сажать в тюрьму за нарушение карантина ritmsieuraa.org

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул – продолжение связано с тем, что пик заболеваемости ожидается 3-8 мая.

В Украине ранее также ввели штрафы за нарушение карантина от 17 тысяч гривен.

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