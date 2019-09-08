Грузия получила нового премьера: кто он

Выпускник МГУ Георгий Гахария стал новым премьер-министром Грузии. Бывшего вице-премьера МВД Грузии поддержали 98 из 150 депутатов, оппозиция участие в голосовании не принимала.

Парламент также утвердил обновленный состав кабмина и правительственную программу, передают "РИА Новости".

Отметим, что Гахария стал пятым премьер-министром после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.

Георгий Гахария sputnik-georgia.ru

Он представил свой состав правительства, в котором появилось только два новых имени: Вахтанг Гомелаури (экс-руководитель Службу государственной безопасности), который занял освободившийся пост министра внутренних дел, и Ираклий Гарибашвили (экс-премьер, политический секретарь "Грузинской мечты"), который занял пост министра обороны вместо Левана Изория.

Напомним, что 2 сентября бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил об отставке, объяснив свое решение тем, что он выполнил все свои миссии и задачи.

Гахария был одним из самых популярных министров, однако, после разгона спецназом антироссийских акций в Тбилиси, митингующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Грузии сменили руководство канала и уволили журналистов. Они оскорбили президента РФ Владимира Путина.

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