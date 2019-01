Грузия побоялась поздравить Украину с Томосом: Зурабишвили объяснила почему

Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили не поздравила украинцев с получением Томоса и образованием Православной церкви Украины (ПЦУ) ,потому что "не хочет усложнять ситуацию".

Такое объяснение своего решения появилось в Twitter Зурабишвили. В частности, она отметила, что несет ответственность за православную церковь в Грузии.

"Это было бы просто лично поздравить украинцев с независимостью их церкви, вспоминая наше собственное прошлое, но как президент я должна взять большую ответственность. Наш патриархат сдерживает себя в связи с определенными последствиями, я не могу усложнять ситуацию", - написала Зурабишвили.

Напомним, ранее в Грузии заявляли, что грузинская православная церковь выразит свою четкую позицию касательно получения канонической автокефалии Православной церковью Украины, когда ознакомится с текстом Томоса.

Individually, it would be easy to congratulate #Ukrainians over their Church's independence, all natural considering our our own past, but as President, I have a big responsibility to bear. If our Patriarchate is cautious due to some consequences, I cannot aggravate the situation