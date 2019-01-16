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Грузия побоялась поздравить Украину с Томосом: Зурабишвили объяснила почему

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Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили не поздравила украинцев с получением Томоса и образованием Православной церкви Украины (ПЦУ) ,потому что "не хочет усложнять ситуацию".

Такое объяснение своего решения появилось в Twitter Зурабишвили. В частности, она отметила, что несет ответственность за православную церковь в Грузии.

"Это было бы просто лично поздравить украинцев с независимостью их церкви, вспоминая наше собственное прошлое, но как президент я должна взять большую ответственность. Наш патриархат сдерживает себя в связи с определенными последствиями, я не могу усложнять ситуацию", - написала Зурабишвили.

Напомним, ранее в Грузии заявляли, что грузинская православная церковь выразит свою четкую позицию касательно получения канонической автокефалии Православной церковью Украины, когда ознакомится с текстом Томоса.

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Единая церковь: Грузия встала на сторону автокефалии для Украины

История вопроса:

  • В Грузинской церкви есть опасения, что в случае поддержки автокефалии украинской церкви РПЦ может официально отобрать из ее подчинения территории сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии.

  • Сейчас они неподконтрольны ГПЦ фактически, но РПЦ формально признает эти регионы канонической территорией Грузинской церкви.

  • Грузинская православная церковь провозгласила свою современную автокефалию в 1917 году, выйдя из состава Российской православной церкви.

  • В составе РПЦ она находилась с 1811 года, после того, как Российская империя присоединила к себе Грузию, а РПЦ отменила давнюю многовекового автокефалию ГПЦ, ведущую свою историю с 5-го столетия.

  • Новую автокефалию РПЦ признала в 1943 году, а Вселенский патриархат – в 1989 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.

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Персона
Саломе Зурабишвили
Место
Грузия
Теги
Томосединая церковьцерковный конфликт
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