Грузия открыла границы для работников: кого приглашают

Власти Грузии решили открыть границы для иностранцев, работающих удаленно.

Фрилансеров приглашают "сменить обстановку" после пандемии коронавируса на условии, если они готовы остаться в стране не менее чем на шесть месяцев, сообщает Georgia Today.

Министр экономики Грузии Натия Турнава, которая объявила о проекте для поддержания местного бизнеса, заявила о "благополучной" ситуации с COVID-19 в стране.

Чтобы попасть в Грузию иностранным фрилансерам необходимо пройти 14-дневный карантин. Анкету на участие в программе можно будет заполнить на специальной платформе. Она уже разработана, но пока не запущена.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Болгария разрешила въезд гражданам Украины без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус. Теперь украинцы могут провести отдых еще на одном популярном курорте.