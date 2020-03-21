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21 марта • обновлено в 12:43
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Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

2.6т
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В связи с распространением коронавируса 21 марта в Грузии на месяц ввели чрезвычайное положение.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление премьер-министра республики Георгия Гахарии.

Решение было принято по итогам заседания межведомственной координационной группы по вопросу заболевания вирусом. Теперь его должна утвердить президент Саломе Зурабишвили.

Коронавирус в Грузии

Коронавирус в Грузии

forbes.ru

На данный момент число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 47 человек, среди них один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Италии число смертей от коронавируса побило новый антирекорд – погибло 4032 пациента. Всего за 20 марта количество жертв увеличилось на 627.

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Автор
Карина Бондаренко
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