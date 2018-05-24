Грузия обвинила Россию в этнических чистках на территории, которую она захватила во время войны 2008 года.

Это произошло 23 мая на заседании Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который слушает дело, которое касается вооруженного конфликта между странами и его последствий, передает "Радио Свобода".

Базирующийся в Страсбурге суд сообщил, что его Большая палата начнет слушания после этого заседания и вердикт будет принят "на более позднем этапе".

Адвокат Бен Эмерсон, представляющий Грузию, рассказал Европейскому суду, что российские войска подвергли бомбардировке поселка, поджигали дома и терроризировали мирных жителей, когда руководили сепаратистскими силами во время нападения на грузинские земли 10 лет назад.

В свою очередь представитель России в суде Михаил Гальперин утверждал, что Южная Осетия была подарена Грузии в 1922 году Иосифом Сталиным и "никто не спрашивал осетин, или они хотели стать грузинами". По его словам Грузия пыталась "реализовать это решение путем вторжения в Южную Осетию и убийства гражданских".

Как известно, Тбилиси и Москва разорвали дипломатические связи после пятидневной войны в августе 2008 года, во время которой русские войска проникли вглубь территории Грузии после начальных боев в прилегающем к России регионе, Южной Осетии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия выдвинула территориальные претензии Грузии.