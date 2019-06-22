Грузинским авиакомпаниям запретили полеты в Россию

Грузинские авиакомпании приостанавливают полеты в Россию с 8 июля.

Такое сообщение публикует российский Интерфакс. Запрет будет временным и его уже подтвердили в Министерстве транспорта Грузии.

Решение о запрете полетов было принято параллельно с указом президента России Владимира Путина, запрещающим перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

Грузинские авиалинии Irecommend

Как указано в Telegram-канале Mash, причина приостановке полетов — необходимость обеспечения авиационной безопасности, а также просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность. Сумма долгов (без учета процентов) — 792 543,19 долл. США и 592 251,95 руб.

Отметим, уже несколько дней в Тбилиси продолжаются беспорядки. Они начались 20 июня. Поводом для митингов стало выступления российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова на Межпарламентской ассамблеи православия. Свое выступление он начал с кресла спикера грузинского парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне антироссийских протестов президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Документ опубликован на сайте Кремля. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности, говорится в указе.

Путин также поручил правительству вернуть в страну граждан России, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багаж.

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