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Грузинским авиакомпаниям запретили полеты в Россию

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Грузинские авиакомпании приостанавливают полеты в Россию с 8 июля.

Такое сообщение публикует российский Интерфакс. Запрет будет временным и его уже подтвердили в Министерстве транспорта Грузии.

Решение о запрете полетов было принято параллельно с указом президента России Владимира Путина, запрещающим перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

Грузинские авиалинии

Грузинские авиалинии

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Как указано в Telegram-канале Mash, причина приостановке полетов — необходимость обеспечения авиационной безопасности, а также просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность. Сумма долгов (без учета процентов) — 792 543,19 долл. США и 592 251,95 руб.

Отметим, уже несколько дней в Тбилиси продолжаются беспорядки. Они начались 20 июня. Поводом для митингов стало выступления российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова на Межпарламентской ассамблеи православия. Свое выступление он начал с кресла спикера грузинского парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне антироссийских протестов президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Документ опубликован на сайте Кремля. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности, говорится в указе.

Путин также поручил правительству вернуть в страну граждан России, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багаж.

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Место
Грузия
Теги
авиабилетыРоссиязапрет
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Все правильно...все логично...удел убогих...быть убогими.
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леня зе
леня зе
а нас за шо.
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
У меня муж спортсмен, много раз бывал в Грузии, говорит, прекрасная страна. Только очень бедная. Буквально на ослах ездят, если не брать Тбилиси. Минус 3 миллиарда от российских туристов в год - хорошая плата за русофобию. Как у нас в Юрмале. Морды козьи делали, когда Новая Волна приезжала, теперь ушла Волна. В Юрмале тихо. Мертво.
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